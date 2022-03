Shikimori n'est pas juste mignonne Tome 3

Shikimori est la petite amie d'Izumi, un garçon très malchanceux. Elle est si mignonne, si douce. Et elle semble si heureuse quand elle est avec lui. Que ce soit en faisant les courses, lors d'un barbecue au bord d'une rivière, d'un feu d'artifice ou d'un repas en amoureux... Même entourés de leurs amis, Shikimori et Izumi se préparent à partager leur plus beau des étés !