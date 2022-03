Le mystère de la machine d'Anticythère. Le plus ancien ordinateur et instrument astronomique de l'Humanité

En 1901 au large de l'île grecque d'Anticythère, des pêcheurs remontent plusieurs trésors d'une longue épave, dont un mécanisme étrange en bronze, constitué d'une trentaine d'engrenages. D'une grande complexité, il s'avère encore unique à ce jour, car l'Antiquité n'en a livré aucun autre exemplaire. Il faudra même attendre près d'un millénaire pour voir apparaître des objets comparables. Après deux mille ans passés au fond de la mer, les analyses commencent, et c'est dès 1905 que les chercheurs arrivent à la conclusion qu'il s'agit d'un calculateur astronomique. Par la suite, il sera démontré que cette "machine" permet de calculer les cycles solaires et lunaires, les mouvements des planètes, mais aussi les éclipses. Pour mieux percer ses mystères, est construit il y a une quinzaine d'années un scanner à rayon X spécifique (un tomographe), afin d'étudier l'intérieur sans l'endommager. Xénophon Moussas, alors directeur du laboratoire d'astrophysique de l'université d'Athènes, et son équipe participent aux investigations et vont faire des découvertes surprenantes, au point que le mécanisme d'Anticythère remet en question notre compréhension de la science du monde antique, donc l'histoire de l'humanité. Ce livre est le récit de cette aventure extraordinaire.