La Conspiration divine. Tome 1, Un début universel

" La Conspiration divine " commence par étudier le fonctionnement caché de ce que l'humanité consciente perçoit comme "l'Ennemi" . Qui donc est-il pour s'être furtivement immiscé dans toutes les sphères de la société et comment le faire disparaître pour de bon ? "En attendant, nous sommes dans une situation très spéciale, extrêmement spéciale, qui n'a pas de précédent. Nous assistons à la naissance d'un monde nouveau, tout jeune, tout faible - non pas dans son essence, mais dans sa manifestation extérieure - pas encore reconnu, même pas senti, nié par la plupart. Mais il est là. Il est là, faisant effort pour grandir, tout à fait sûr du résultat. Le chemin pour y arriver est un chemin tout nouveau, qui n'a jamais été tracé auparavant - personne n'est allé jusque-là ! C'est un début, un début universel. C'est, par conséquent, une aventure absolument inattendue et imprévisible". Mère, Entretiens 1957. Tel est l'objet de ce premier volume de la série " La Conspiration divine " : nous faire découvrir comment réussir le devenir de l'Humanité.