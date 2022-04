La marque n.e.d

Les marques sont des outils stratégiques de création de valeur pour les entreprises. Elles sont également devenues incontournables dans notre vie quotidienne : chacun en croise en moyenne plus de 3 000 par jour et connaît de l'ordre de 5 000 noms de marque. Loin de se réduire à un nom ou un logo, les marques sont aujourd'hui de puissantes machines idéologiques censées influencer nos façons de penser, de parler et d'agir. Benoît Heilbrunn présente les fonctions et les sources de valeur des marques pour l'ensemble des acteurs du marché (industriels, distributeurs, consommateurs) et propose une réflexion sur les façons dont elles sont devenues des " pourvoyeuses de sens " dans nos sociétés occidentales.