Mondes parallèles et fantômes au château de Versailles. Enquête

Cela fait plus d'un siècle qu'il existe des témoignages d'apparitions et d'autres phénomènes surnaturels au château de Versailles. Ce qui est troublant, c'est que ne se produisent pas uniquement des manifestations de fantômes "classiques" , comme dans les châteaux dits "hantés" , mais plutôt l'apparition de mondes parallèles s'entrecroisant avec le nôtre, avec des interactions vivantes, dont des conversations des plus normales. Certaines zones, d'ailleurs, ne sont pas accessibles, même pour les gardiens, car elles se sont avéré dangereuses, avec au moins un décès inexpliqué. Grâce à leur livre, Jean Michel Gosan et Olga Kalyva Jay nous font pénétrer dans cet univers insoupçonné et mystérieux. Ils n'éludent pas non plus la question des hypothèses possibles. Alors, bienvenue au château de Versailles, que vous ne visiterez plus avec le même regard. Peut-être y croiserez-vous Louis XIV, Marie-Antoinette, ou assisterez à une fête galante...