Journal T03. Journal T03

Après le jeune conscrit, Fabrice s'émeut d'un étudiant en art. Mais ce dernier est hétérosexuel ; le charme tourne court. De ce nouvel amour sans retour aux discriminations sociales qui le précèdent et le conditionne, le récit déconstruit les vieux mythes romantiques et en extirpe les prérequis comme on arrache une dent. S'émanciper ou mourir. Quitte à tout sacrifier avec soi.