Sanditon : le roman de la série Bienvenue à Sanditon

Retrouvez la novélisation de la série à succès Sanditon, d'après le roman inachevé de Jane Austen. Charlotte Heywood est une jeune femme impulsive, fougueuse et surtout non conventionnelle. Lorsqu'un accident la propulse au coeur de la future station balnéaire de Sanditon, Charlotte découvre toutes les intrigues qui se dissimulent derrière une ville en plein essor. Ses différentes rencontres la mèneront des Antilles aux ruelles sombres de Londres, exposant ainsi les intentions cachées de ses nouveaux amis et lui permettant de se découvrir... et de trouver l'amour auprès du ténébreux Sidney Parker. Mais n'étant pas issus du même milieu, les deux jeunes gens parviendront-ils à surmonter les obstacles qui s'imposent à eux ? Achevé par la célèbre romancière Kate Riordan, Sanditon ravira à la fois les fans de Jane Austen et ceux de la série.