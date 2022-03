La rEalitE est un concept A gEomEtrie variable

L'auteur nous parle de sa vie, de façon poétique, littéraire, universelle. Ses partages d'expérience peuvent inspirer et donner confiance aux jeunes lecteurs. Les lecteurs âgés vont reconnaître un compagnon sur le chemin de la vie, un sentiment de confirmation et de partage. Une question centrale de ce livre est la quête du bonheur. L'auteur se considère heureux, malgré les souffrances qu'on traverse en tant qu'être humain. Est-ce vraiment le bonheur ? Pas exactement, car le bonheur est un sentiment éphémère. Etre heureux signifie se sentir vivre, respirer – sentir que la vie est plus grande que l'ego. C'est cette intimité avec la vie qui permet de se comprendre soi-même, qu'on bénéficie d'une situation enviable ou qu'on soit marginal. Le libre arbitre est une deuxième interrogation essentielle. Faut-il suivre les circonstances de la vie ou faut-il frayer son chemin à contre-courant ? L'auteur décide de suivre les circonstances et retrouve dans ce champ une capacité à orienter sa vie. . Une force le rappelle à l'intimité de son être – il habitait avec lui-même et en était positivement ravi. A l'issue de cette maturation spirituelle, l'auteur vit aujourd'hui à la campagne, entouré de gens qui l'écoutent et suivent ses conseils. Est-ce qu'il est éveillé ? Oui, au fait que l'être-heureux n'est pas un abri contre la morsure du monde. Quel conseil peut-il donner ? Se lever tous les matins, essayer de faire son mieux, être soi-même, être naturel.