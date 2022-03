My fucking Bodyguard

A vingt-trois ans, Lilou Sugar fait la une des magazines people après avoir gagné une célèbre émission de téléréalité. Depuis, sur les conseils de sa mère, elle ne cesse de provoquer des scandales, réussissant à devenir " la peste préférée " des français. Jusqu'à ce qu'elle soit victime d'un accident de projecteur. Simple accident ou tentative de meurtre ? Dans le doute, un garde du corps lui est assigné. Et pas n'importe lequel, le meilleur de l'Unité : Butch Cassidy ! Si Lilou est une jeune femme solaire et pétillante, Butch est un homme bourrin et arrogant qui n'a pas la langue dans sa poche. Ni l'un ni l'autre ne veut de cette mission baby-sitting. Pourtant, ils n'ont d'autre choix que d'accepter cette cohabitation forcée...