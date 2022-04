La permission

Après les rééditions du "Mauvais sort" et du "Printemps du guerrier", réédition d'un recueil de nouvelles d'un auteur considéré comme l'un des plus importants de la littérature italienne d'après-guerre. Particulièrement représentatif de son oeuvre, ce recueil est traversé par deux thématiques chères à sa réflexion : la guerre et la vie paysanne. En les juxtaposant au fil de courts récits, il en fait ressortir les valeurs antagonistes.