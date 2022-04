La Tête dans les étoiles

Moon est tout ce que Christine n'est pas. Elle est sûre d'elle, impulsive, créative... et, bien qu'elles aient toutes deux grandi dans la même banlieue américano-chinoise, Moon est différente de toutes les autres filles que Christine a pu connaître. Mais quand Moon emménage dans la maison voisine, ces amies improbables deviennent bientôt les meilleurs amies du monde, partageant leurs clips musicaux préférés et peignant leurs ongles de pied lorsque les parents de Christine ne sont pas présents. Moon raconte même à Christine son secret le plus profond : elle a parfois des visions d'êtres célestes qui lui parlent depuis les étoiles et la rassurent en lui disant que sa véritable place n'est pas sur cette Terre. Les visions de Moon ont toutefois une origine très terrestre et bientôt, la meilleure amie de Christine se trouve à l'hôpital, luttant pour sa vie. Est-ce que Christine peut être l'amie dont Moon a besoin, à présent que le ciel s'écroule ? Par l'auteur du Prince et la Couturière, Fauve Jeunesse Angoulême 2019.