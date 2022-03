VIC : SURMONTER L'ANXIÉTÉ DE PERFORMANCE À L'ADOLESCENCE

Quand je pense à un examen qui s'en vient, mon coeur bat plus vite, ma respiration s'accélère, mes pensées tourbillonnent... J'essaie de me souvenir de la matière, mais je m'agite de plus en plus. Selon mon psy, je fais de l'anxiété de performance. J'ai eu le goût d'en savoir plus, alors j'ai fait ma petite enquête... 65 ? % des adolescents québécois vivraient de l'anxiété de performance. Tu t'imagines ?? Ca veut dire deux ados sur trois ! Je fais donc partie de ces statistiques, comme Josiane, qui veut toujours avoir 100 ? % et qui étudie sans arrêt (même la nuit ? ! ), Karim, qui se sent nul et qui passe son temps à procrastiner, et Félix, qui s'entraîne de plus en plus de peur d'être exclu de son équipe de natation. Toi aussi, tu vis de l'anxiété de performance et tu aimerais connaître des stratégies pour la surmonter ?? Ce livre est pour toi ? ! La collection Perso propose des guides destinés aux ados qui traversent des situations difficiles. "Vic" leur permettra de mieux comprendre l'anxiété de performance, de se sentir moins seuls et, surtout, de trouver des trucs et des exercices pour surmonter leurs difficultés.