Suite au décès de leur mère, frères et soeur sont de nouveau réunis dans la maison bordelaise où ils ont grandi et dont ils vont devoir se séparer. Un déchirement qui replonge le narrateur dans son passé et l'histoire de sa famille. Dans un souffle romanesque, il redonne vie à ces fantômes qui ont traversé les épreuves, les joies et les tourments du XXe siècle. Un récit émouvant qui pose la question de la transmission. De quoi hérite-t-on ? Et comment cet héritage nous accompagne-t-il, comment se révèle-t-il à nous, parfois tardivement ? Comment en être digne ? Et garde-t-on la cicatrice de fautes que l'on n'a pas commises ? Philippe Denis est médecin, Inventaire familial est son premier roman.