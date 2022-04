Les chiens pirates - Dans les griffes de Barbechat

Un jour de tempête, bloqués à terre, les chiens pirates trouvent un message dans une bouteille : un certain Barbechat, naufragé sur une île, appelle au secours. Alléchés par la grandiose récompense promise, nos amis sont bien décidés à repartir à l'aventure dès que possible et à n'écouter aucune mise en garde. Ne sont-ils pas les meilleurs, la terreur des mers du Sud, la pire canaille ayant jamais navigué ?