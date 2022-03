Astuces de couture

Tissus fleuris, lin et tons pastel sont le point d'orgue de ce livre tout en douceur qui nous apporte quiétude et apaisement rien qu'en le regardant. Les tissus et les assemblages sélectionnés dans ces créations ont un effet magique sur le moral, ils sont tout simplement booster de bonne humeur. Les explications simplissimes permettront, même aux débutants, de confectionner des vêtements et des accessoires très pratiques, à porter dès les premiers beaux jours.