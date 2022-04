Petite histoire de la science. Histoire - Expériences - Théories

D'Archimède à Pasteur, en passant par Marie Curie, Einstein et Schrödinger, cet ouvrage explore à travers 60 expériences clés, les principales théories et méthodes et les grandes découvertes qui ont façonné l'histoire de la science. Accessible, concis et richement illustré, le livre nous explique les quand, comment et pourquoi de la découverte et de la recherche scientifique. Un concentré de sciences.