Depuis une dizaine d'années, Tétshim et Frank Mukunday fabriquent des films d'animation en partant de la pratique du dessin et de la vidéo. Avec des matériaux bruts (cailloux, craie, objets rouillés), ils créent un univers formel qui s'accorde à leur propos. "Machini", leur dernier film d'animation, un hommage à leur ville, la cité minière de Lubumbashi, révèle les conséquences fatales de l'exploitation des minerais. Adapté en bande dessinée, "Machini" raconte la pollution et la destruction de l'homme par l'homme dans l'espace de la mine qui jouxte la cité. Partant d'une observation documentaire, ce livre est un voyage critique de l'industrialisation du monde, qui fragilise l'environnement et les sociétés humaines.