Journal d une vie tranquille - Tome 4

Tetsuya Chiba continue les sauts dans le passé et le présent, en se remémorant ses souvenirs liés à la maison qu'il avait achetée, et qui lui servait déjà de lieu de travail, lorsqu'il était un jeune mangaka à succès courant après les dates limites de rendu. En parallèle, notre auteur évoque le nouveau type de coronavirus apparu en 2020. Entre alcool et tabac, l'intimidation constante du milieu professionnel, et la catastrophe mondiale que demeure le coronavirus, Tetsuya Chiba continue ses allers-retours dans le temps en abordant de nombreux sujets tout en couleur et de manière humoristique.