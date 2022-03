Scotland Tome 1

De retour d'Amazonie, Kathy Austin part en Écosse pour prendre quelques jours de repos dans un manoir, sur les terres familiales. Arrivée au village de Killwood, elle découvre avec stupéfaction que cette maison a brûlé. Avec l'aide de la police locale, Kathy comprend peu à peu que d'étranges phénomènes se sont produits dans la région. Pendant ce temps, dans les profondeurs d'un château situé en bord de mer, un groupe d'hommes et de femmes s'activent dans le plus grand secret et tentent d'extraire un mystérieux artefact, encastré dans la pierre...