The jungle book. My English Factory (Level 3)

Plongez dans la jungle pour suivre les aventures de Mowgli, le petit homme élevé par des loups, et de ses amis Baloo et Bagheera. (niveau 3 : CM1-CM2) My English Factory est une collection d'histoires en anglais pour les 6-12 ans. Chaque livre met en pratique la démarche d'apprentissage de l'anglais préconisée par les programmes scolaires, qui vise à passer progressivement de l'écoute et de la compréhension orale du texte à sa lecture. La collection My English Factory propose : - des textes patrimoniaux ou de littérature jeunesse avec une intrigue adaptée à l'âge et au niveau des élèves ; - une version audio intégrale et gratuite de l'histoire ; - des livres en 4 niveaux progressifs pensés pour l'apprentissage de l'anglais ; - un guide pédagogique gratuit à télécharger offrant des séances de travail clé en main.