Noirmoutier, lumière insulaire

- Plus qu'un livre touristique, Jean-Michel Sotto évoque dans ses moindres détails les différents sites de l'île de Noirmoutier. - Plus de 200 photos rassemblées dans un ouvrage qui aborde notamment le passage du Gois, la nature préservée de Barbâtre, les forêts de grands pins, les plages de sable fin, les moulins, les marais salants, la réserve naturelle du Polder de Sébastopol, le port de l'Herbaudière, La Guérinière et son port ostréicole, la baie de Bourgneuf, le bois de la Chaise... - Des textes dont la poésie n'a rien à envier à celle des photos. En couverture : le passage du Gois