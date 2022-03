Je suis providence, tome 2

PRIX IMAGINALES 2020 CATEGORIE PRIX SPECIAL DU JURY GRAND PRIX DE L'IMAGINAIRE 2020 CATEGORIE ESSAI Howard Phillips Lovecraft (1890-1937) est un auteur qui fascine autant par son oeuvre que par sa personnalité. Ayant influencé avec ses récits fantastiques et horrifiques (comme L'Appel de Cthulhu) de nombreux écrivains comme Stephen King, ses fictions et sa vie ont été soumises à de nombreuses interprétations pas toujours exactes, véridiques et précises. Spécialiste des littératures de l'imaginaire et de Lovecraft en particulier, S. T. Joshi travaille sur sa biographie depuis plus de 20 ans. Par son érudition et son ampleur, elle est aujourd'hui considérée comme la référence au niveau mondial. Pour la première fois en France, sous la direction de Christophe Thill et avec le concours d'une équipe de dix traducteurs, cette biographie est proposée aux lecteurs.