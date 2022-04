Les incollables - Premières lectures - Tous à la mer ! Tome 1

Nouvelle collection : les premières lectures des incollables. 3 niveaux : début de CP / milieu de CP et fin de CP. On retrouve dans ces premiers romans les notions utilisées en classe et dans les méthodes pour l'apprentissage de la lecture. Les titres ancrés dans le quotidien des enfants Le petit plus spécifique de la collection incollables : les pourquoi ? Les histoires s'appuient sur le questionnement qui est au coeur de la pédagogie incollables. Chaque roman, en plus de permettre à l'enfant de progresser en lecture selon son niveau, le fera se questionner sur le monde qui l'entoure. Mais aussi, des annexes bien pensées pour : - Préparer la lecture : appréhender les mots difficiles, la prononciation des syllabes... - Prolonger le questionnement : des quiz de compréhension, des schémas explicatifs et une invitation à se questionner / réfléchir sur le monde qui entoure l'enfant. Dans Tous à la mer ! du CP : Niveau 1 - Je déchiffre. C'est bientôt la rentrée... . Pourquoi n'a-t-on pas tous les mêmes goûts. Tous à la mer ! Zoé part à la mer avec Arthur et ses parents ! Les deux amis n'ont qu'une envie : aller s'amuser dans l'eau. Mais une fois à la plage il y a tellement à faire : se déshabiller, enfiler son maillot, mettre de la crème solaire, un chapeau, des lunettes... La question traitée sera : Pourquoi faut-il prendre autant de précautions avec le soleil ? LES INCOLLABLES / PREMIERE LECTURE / METHODE / CP / NIVEAU 1 / ECRIT PAR UNE ENSEIGNANTE / POURQUOI / VACANCES / PLAGE / SOLEIL / LAURENT AUDOIN / 5 ANS / 6 ANS / 7 ANS / APPRENDRE A LIRE