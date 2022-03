Les Montagnes hallucinées et autres récits d'exploration, tome 2. Intégrale Lovecraft

Avec ce tome, découvrez les racines tentaculaires du Mythe de Cthulhu. En quelques nouvelles et romans courts plus marquants les uns que les autres, H. P. Lovecraft dévoile une mythologie horrifique planétaire qui met en jeu, entre autres, les sombres manigances de Cthulhu, la déité monstrueuse endormie, rêvant à la destruction de l'humanité. Pour la première fois en France, l'intégrale de l'oeuvre de fiction de Lovecraft est publiée dans une traduction unifiée, réalisée par David Camus, qui a consacré dix ans à ce chantier. Cette édition en sept tomes est complétée d'un large choix d'essais, de correspondances, de poésies et de textes révisés par l'écrivain, de cartes en couleur, ainsi que d'études et de très nombreuses notes par les meilleurs experts de l'oeuvre. Les nouvelles composant le tome 2 de l'intégrale Lovecraft : DAGON - SOUVENIR - LE TEMPLE - LA CITE SANS NOM - PRISONNIER DES PHARAONS L'APPEL DE CTHULHU - LES MONTAGNES HALLUCINEES - DANS L'ABIME DU TEMPS