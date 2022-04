Randonnée en enfer

Respirer au grand air, vivre en pleine nature, galoper sur les chemins de montagne... le rêve de certains, le cauchemar d'Are Kalvo ! L'humoriste norvégien Are Kalvo fait un jour le triste constat que la quasi-totalité de ses amis ont peu à peu décidé de quitter la ville pour la campagne, et plus précisément la montagne. Or, Are Kalvo déteste la montagne et les sports outdoor. Intrigué par cet intérêt des siens pour le grand air, ce citadin qui n'aime rien tant que le bruit, le monde et la vie urbaine, prend alors son courage à deux mains pour affronter sa pire angoisse : partir en randonnée pour plusieurs jours dans les montagnes de Norvège, en été puis en hiver. Morceaux choisis " Le phénomène est fréquent : à un moment ou un autre de sa vie, on commence à perdre le sens de l'humour. Et ses cheveux. Les deux surviennent souvent en même temps. Et je commence même à craindre que l'humour ne soit dans les cheveux. On perd son humour et ses cheveux, et on se met à marcher en montagne. " " Quand est-ce arrivé ? Quand a eu lieu cette réunion à laquelle je n'étais pas convié ? Qui m'a pris mes amis pour les troquer contre une bande d'illuminés de l'outdoor qui se font photographier au grand air, le pouce levé, un bonnet ridicule sur la tête ? En ayant l'air d'aimer ça. " " En temps normal, la confiance est perçue comme un sentiment positif, mais elle peut aussi être excessive. Est-ce réellement une bonne idée de dormir, à l'écart de tout, dans un chalet dont trois cent mille personnes possèdent la clef ? "