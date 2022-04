Côtes-d'Armor. Lessentiersdemiliedansles

30 balades pour découvrir la richesse des Côtes-d'Armor, véritable écrin de beauté. Ce P'tit Crapahut est un choix de tracés, de routes, de chemins et de sentiers qui révèlent de nombreuses pépites à découvrir pour les amateurs de patrimoine naturel et de curiosités insolites. Cet ouvrage est une invitation aux coups de coeur à partager, depuis les bords de mer aux landes et forêts. Du cap Fréhel aux rochers de Ploumanac'h en passant par le lac de Guerlédan, les chaos du Gouët et le circuit des Forges, ce sont les environs d'Erquy, de Paimpol, de Gomené, de Gouarec ou encore de Hillion qui vous sont révélés. Au fil des saisons, vous verrez le paysage costarmoricain changer, se parant de camaïeux de couleurs mêlés aux fragrances de parfums vivifiants, étonnants parfois mais toujours source de plaisir et de joie. Tel un joyau vivant à travers sa faune et sa flore, ancré dans la force de ses roches et ses chaos, purifié par les vents et les marées, ce territoire est chaque jour un nouvel enchantement pour les petits comme pour les grands.