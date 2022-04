Les dédicaces

De Claire, on ne sait pas grand-chose, sinon qu'elle vit à Paris et collectionne les livres dédicacés. Son plus grand plaisir est d'écumer les librairies à la recherche de ces trésors uniques et précieux. Chez un bouquiniste, elle tombe sur un spécimen qui l'intrigue. L'auteur, Frédéric Hermelage, laisse son numéro de téléphone à une certaine Salomé, assorti d'un compliment outrancier. Seulement, à la lecture, le roman est à l'opposé de la dédicace. Subtil, élégant. Comment expliquer un tel contraste ? De librairies en Salons du livre, Claire se lance sur les traces de cet écrivain discret, jusqu'à franchir les règles de la fiction.