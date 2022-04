Ernest et Célestine musiciens des rues - Nouvelle édition

Ernest est préoccupé : il faut faire réparer les fissures du toit avant l'hiver... et il n'y a plus d'argent ! Comment faire ? C'est Célestine qui trouve l'idée : et si Ernest ressortait son violon, pour aller glaner quelques pièces dans la rue ? Après bien des atermoiements, Ernest se résout finalement à donner l'aubade aux passants du quartier. Une histoire délicate et tendre... ou quand la musique et l'amitié changent la vie.