Guide du parcours scolaire de l'enfant différent. Les outils indispensables pour accompagner un enfant TDAH / Dys / HPI / TSA

"Mon enfant est-il différent ? " (dys, précoce, autiste, TDAH) : cette question, et toutes celles qui suivent naturellement, les professionnels de l'enfance et de l'éducation les entendent de plus en plus souvent dans la bouche de parents inquiets. Or, ils sont fréquemment aussi désemparés qu'eux pour y répondre. C'est pour combler leur besoin d'explication et d'information que ce guide a été écrit. L'ouvrage explique de manière compréhensible comment identifier le problème ou le handicap que rencontre un enfant. C'est également un véritable guide professionnel et parental pour s'orienter dans le labyrinthe scolaire, administratif et médical, souvent incompréhensible. En plus de fournir de nombreux repères simples, il offre plein d'astuces pour s'en sortir plus facilement.