Broderie esprit nordique

Belle alliance de genres entre le Japon et la Suède dans ce livre de broderie inspiré du jardinage, des fleurs, d'objets de tous les jours et de voyages. L'auteure, étudiante en design textile en Suède, a ramené avec elle dans son pays natal, le Japon, cet esprit si particulier que l'on retrouve dans les pays nordiques, une nature éclatante, des designs aux couleurs très marquées, un style de composition de motifs à la fois minimaliste mais aussi très chaleureux. Ce livre est un plaisir des yeux et une mine d'idées pour de jeunes brodeuses en herbe.