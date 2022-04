L'histoire C'est pas sorcier - Les présidents de la République

Un mix d'informations, de "Le sais-tu ? " , d' "Incroyable mais vrai ! " , de "Vrai ou faux" , de jeux, de photos et d'illustrations pour découvrir les présidents de la République française, en particulier sous la Ve République : leur arrivée au pouvoir, les grandes réformes qu'ils vont porter pour faire évoluer le pays et la vie quotidienne des Français, ainsi que leur engagement politique face à l'Europe et aux autres Etats du monde.