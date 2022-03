AU BORD DE L'ÉTANG

"LE SOLEIL SE LEVE ET LES NENUPHARS S'OUVRENT DANS LE SOLEIL DU MATIN. UN NOUVEAU JOUR COMMENCE POUR LES NOMBREUX ANIMAUX QUI VIVENT DANS L'ETANG. PARS A LA RENCONTRE D'UNE SYMPATHIQUE FAMILLE DE CANARDS ET DES MYSTERIEUSES ARAIGNEES D'EAU QUI FILENT A LA SURFACE... ET SURTOUT N'EFFRAIE PAS LES TORTUES INSTALLEES SUR UN TRONC D'ARBRE ! UN ALBUM POETIQUE ET SUPERBEMENT ILLUSTRE POUR DECOUVRIR TOUT L'ECOSYSTEME VIVANT D'UN ETANG".