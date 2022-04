8 jours pour rédiger avec élégance

Cet ouvrage propose, échelonnés sur 8 chapitres, tous les outils pour développer ses capacités rédactionnelles : - Des points sur les principales difficultés de la langue écrite : orthographe, ponctuation, lexique ; - Comment rédiger avec clarté et organiser sa pensée ; - Différentes techniques d'écriture permettant de mettre en valeur ses idées. Illustré par de nombreux exemples d'auteurs et des extraits de productions d'étudiants, il propose des situations d'écriture et des exercices invitant à mettre en pratique les notions abordées.