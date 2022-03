Le procès du Vatican. Ténèbre sur le Grand-Saint-Bernard III. Suite et fin

Le Proce?s du Vatican, re?cit de science-fiction sur le mode thriller, appelle a? la barre un pape chinois, un je?suite, un trader (tous trois milliardaires), trois femmes cardinales, des e?tudiants lanceurs d'alerte, un putsch re?actionnaire de la curie romaine, une explosion sur l'Esplanade du Temple a? Je?rusalem, les pays-cle?s du Moyen-Orient, les Coptes en exode au Sinai?, un concile e?largi, permanent et de?mocratique qui ge?re l'Eglise et les relations entre monothe?ismes. Les actes du proce?s, repris par le concile, de?gagent de ses ornie?res politiques, e?conomiques et the?ologiques le chemin d'une ve?rite? pseudo-historique qui " ne paie plus ". Une fiction de?bride?e, historiquement et the?ologiquement documente?e qui accouche, telle une e?vidence, de cette ide?e pre?cise dont Goethe explique que la traiter, c'est la rendre possible.