Les pêches faciles, manuel d'initiation

L'auteur présente toutes les techniques accessibles pour celui qui désire s'initier à la pratique de la pêche sportive, en mer comme en eau douce. Ce livre permet au débutant de comprendre les écosystèmes aquatiques afin d'élaborer sa stratégie de pêche en fonction des moeurs du poisson. Une fois que la stratégie est bonne, un matériel simple et bon marché permet de réaliser des pêches somptueuses. Le but de ce livre est de permettre au débutant de tester de nombreuses techniques et de ramener rapidement du poisson. Les reportages photo permettent au lecteur d'apprendre par étapes afin d'être directement opérationnel au bord de l'eau. Ce livre se découpe en 3 grandes parties : 1 : Généralités (apprendre à faire les noeuds, à combattre un poisson, à régler son frein...)2 : Pêche en eau douce (pêche au coup, pêche de la truite, pêche du brochet...)3 : Pêche en mer (Pêche du bord, pêche en bateau, pêche du bar...)