Levius est (Levius - Cycle 2) - Tome 10

Alors que Levius a remporté le match pour le titre de champion de boxe mécanique face à Oliver, il voit se dresser devant lui le N° 2 du niveau I : Arthur Greynor. Ce dernier s'avère être le fondateur d'Amethyst, et il est sorti de l'ombre pour obtenir la coopération de Levius. Un nouvel affrontement débute alors. Ce sera le "dernier combat". Sur le ring caché dans les sous-sols de l'arène officielle, Arthur et Levius se livrent une bataille acharnée en puisant dans la vapeur de leurs deux âmes. Zack, Bill, A. J. , Christopher et le Dr. Clown sont aux premières loges. L'histoire de Levius touche à sa fin...