Flow - Tome 2

Hirota est un spécialiste des flows, ces phénomènes bizarres qui déforment l'environnement. Il traque leur source pour essayer de les faire stopper au plus vite avec l'aide de son assistante Chima et de son chat Shachô. Chima a, en fait, été victime d'un flow, elle aussi ! Elle est agée de 35 ans alors qu'elle en paraît 12. Et elle espère que son travail pourra l'aider à régler les conséquences de ce flow qui la touche personnellement. Dans ce boulot pour le moins étrange, il faut s'attendre à tout !