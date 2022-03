Philosophia scientiae vol.26/1. La désuétude conceptuelle - abandon ou transformation ?

Sacha Behrend & Marie Michon Désuétude et neuroplasticité Emmanuel D'Hombres La division du travail physiologique : désuétude d'un concept récidiviste en biologie (1830-1900) Olivier Delettre & Artemis KorniliouDe l'équilibre naturel à la stabilité et à la résilience : désuétude et persistance Henri Stephanou "Cette bonne vieille intelligence artificielle" : désuétude et survivance de l'hypothèse computationnelle de l'esprit Gauthier Fontaine Ces objets qui ne tombent pas en désuétude - le cas des modèles de transfert de la radioactivité dans l'environnement Jan Marsálek Auguste Comte's Concept of Systematic Obsolescence, by Which All Truly Unarguable Views Must Spontaneously Fade Away Louis-Etienne Villeneuve Deux formes de désuétude des concepts en histoire Vincent Jullien La désuétude, un destin évitable pour des théories et concepts scientifiques Varia Francesca Boccuni Plural Frege Arithmetic Damien Lacroux Nouvelles interprétations du processus d'évaluation cognitive selon René Descartes à la lumière des neurosciences