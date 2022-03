Birdmen - Tome 10

Après un combat collectif acharné d'Eishi et ses Birdmen, Takayama refait son apparition, l'air plus mystérieux que jamais. L'augmentation massive des séraphins entraîne l'agrandissement du groupe des protagonistes qui continuent leur voyage direction l'Allemagne. Nos jeunes héros vont à la rencontre de scientifiques au service d'Eden. Face au nombre conséquent de séraphins dans un même lieu, le rythme des Black-out est perturbé, cela provoquant l'apparition du monstre de Barbara, sous une forme titanesque et pour le moins stridente... Pendant ce temps, les agents doubles d'Eden continuent leur périple en Amérique... L'autrice monte en intensité dramatique. Ses personnages deviennent de plus en plus sombres et le propos en est d'autant plus passionnant.