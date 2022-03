Les Veilleurs, tome 3

Paris n'est plus que ruines... Un virus a transformé les adultes en monstres de toutes sortes, laissant les enfants et les adolescents livrés à eux-mêmes. Et le gouvernement les a tous enfermé dans la ville, construisant un gigantesque mur autour d'eux... Mais les murs ne sont jamais vraiment efficaces... A l'intérieur de l'enceinte, risquant leurs vies à chaque détour, Marie, Steiner, Maurepas, Baptiste et les autres tentent de trouver une issue, pour eux et pour l'humanité. Attention, fin grandiose !