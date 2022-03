Sur les traces d'un Poilu. Petit guide pour mener votre propre enquête

Ce petit guide vous donnera les clés pour mener votre propre enquête : partez sur les traces de votre aïeul durant la Grande Guerre. Ecrit par deux historiens, spécialistes de la Première Guerre mondiale, il présente les outils qui vous permettront de reconstituer le parcours de votre ancêtre mobilisé. Vous découvrirez, grâce à lui, s'il s'est battu à Verdun ou dans la Marne, s'il a été blessé ou tué dans les tranchées, s'il a participé à des actions héroïques, s'il a été décoré ; et mille autres informations passionnantes. Et vous retrouverez peut-être même des archives plus intimes : elles vous permettront de savoir comment votre aïeul a vécu la guerre, ce qu'il a pensé et ce qu'il a ressenti... Ce livre vous invite ainsi à un fascinant voyage dans le temps : une rencontre avec un parent, soldat de la Grande Guerre.