Taches de lune. Les Enfants de l'Éclipse, T1

Quand l'avenir du monde repose sur une bande de criminelles... Nées pour être la voix de la justice à Olésia, les Sylvianes deviennent du jour au lendemain les criminelles les plus recherchées du royaume. Emelie, jeune Sylviane au tempérament bien trempé, tente avec ses soeurs de prouver l'innocence de son Ordre tout en restant en cavale. Une tâche plus complexe qu'il n'y paraît puisque ceux chargés de les capturer ne sont autres que leurs anciens alliés - et accessoirement les meilleurs traqueurs d'Olésia. Un nouveau problème s'ajoute à la liste d'Emelie quand elle rencontre Valérian, qui s'avère un peu trop attirant compte tenu des interdits soulignés par les traditions ancestrales de leurs Ordres... #Métamorphose #Justice #Complot #Courage #Humour #Aventure #Romance #Amitié #Fantasy