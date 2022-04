Pique la baleine !. Les armements baleiniers havrais au XIXe siècle

Depuis l'Antiquité, la baleine est un animal que tout le monde connaît sans même en avoir jamais vu. Par ses caractéristiques étranges et sa taille monstrueuse, elle a en effet toujours fasciné les humains, depuis le Jonas de la Bible jusqu'au fameux Moby Dick d'Herman Melville ! Cette fascination mêlée de crainte n'a pas empêché que, dès le Moyen âge, elle soit pourchassée pour sa viande, avant que son huile ne devienne, au XVIIIe siècle, un véritable enjeu commercial. Car, avant l'arrivée du pétrole, l'huile de baleine constitue un lubrifiant indispensable et un combustible recherché. Or, l'huile de baleine manque ! C'est ainsi que, attirés en France à grand renfort de primes pour doper la chasse baleinière nécessaire à l'essor industriel du temps, des armateurs baleiniers américains et leurs équipages s'établissent d'abord à Dunkerque ou à Nantes puis, après la Révolution, au Havre. De 1817 à 1868, les navires havrais mènent ainsi une longue traque du précieux cétacé, qui les emmène de Nouvelle-Zélande en Arctique, de Californie au détroit de Béring, faisant du Havre, le temps de ces quelques décennies, le principal port français pour cette pêche si différente des autres qu'elle est couramment appelée " chasse ".