Idefhi. Cent ans de protection de l’enfance et du handicap en Seine-Maritime

L'Institut Départemental de l'Enfance, de la Famille et du Handicap pour l'Insertion (IDEFHI) est un établissement public, social et médico-social, dont le siège est implanté en Seine-Maritime, près de Rouen, à Canteleu. Depuis plus de cent ans, il intervient dans les domaines de la protection de l'enfance et du handicap. Aujourd'hui, l'IDEFHI accueille et accompagne plus de deux mille enfants, adolescents ainsi que des jeunes adultes et adultes en situation de handicap et s'appuie sur 1 ? 233 collaborateurs. Cet ouvrage est le résultat des regards croisés d'une historienne sur les origines et l'évolution de cette institution devenue incontournable dans le secteur de l'éducation spécialisée, et celui d'un sociologue qui s'est attaché à interroger les problématiques que rencontre actuellement l'IDEFHI qu'il côtoie au quotidien. Cette collaboration a abouti à une mise en perspective des questionnements posés par les transformations du champ de la protection de l'enfance et du handicap, qui demeurent des enjeux cruciaux dans notre société.