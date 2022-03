Défendre les enfants

Dans les tribunaux où il a exercé ses fonctions de juge des enfants, Edouard Durand a vu des enfants grandir et d'autres mourir. Celui que l'on surnomme parfois "l'ange gardien des petits" consacre sa vie à leur protection. Au cours de ces entretiens, nous entrons dans son cabinet de juge, où il nous fait voir ce que nous préférons souvent ignorer : les violences conjugales, celles faites aux enfants, l'inceste. Il dit avec force que la maison doit être un lieu de sécurité et que nous en sommes collectivement responsables. Déjouer la stratégie de l'agresseur, restaurer le langage face à la violence, remettre la loi à sa place afin de permettre aux enfants de grandir : pour les protéger, Edouard Durand appelle à une législation plus impérative, qui ne soit plus soumise aux aléas de perception d'un juge, d'un expert, d'une assistante sociale. Ce livre nous élève en nous mettant à hauteur d'enfant. S'il dit la violence, il raconte aussidesmoments de joie quand la vie reprend sa place. Entre les lignes, se dessine le portrait d'un homme qui refuse d'être spectateur de la violence, d'un juge engagé pour dire la loi d'une voix forte et claire. Edouard Durand, magistrat depuis 2004, a été juge des enfants à Marseille et à Bobigny, et copréside depuis janvier 2021 la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise). Il a notamment publié Violences sexuelles : en finir avec l'impunité (avec E. Ronai, Dunod, 2021), Protéger la mère, c'est protéger l'enfant (Dunod, 2022, nouvelle éd.).