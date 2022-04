Maroc (guide light)

Depuis la monumentale moquée de Hassan II à Casablanca, jusqu'aux tanneries de Fès médiéval, en passant par les quartiers bleus de Chefchaouen et la gorge de Torda : le Maroc est un pays de contrastes et de surprises. La piété islamique rencontre ici les croyances aux djinns et à la magie, et, sur la table, à côté des mets traditionnels, on met toujours du coca-cola. Ce sont bien les pics enneigés de l'Atlas qui dessinent le caractère du pays, mais également les plages atlantiques sauvages et les cités impériales, avec leur médinas mystérieuses. Découvrez le Maroc avec la série "guide light" , indispensable lors de vos voyages. A la fois riches et concises, ces publications, dotés d'une carte laminée, contiennent des descriptions aussi bien des lieux à ne pas manquer que de ceux moins connus, mais pas moins intéressants. Tous les sites sont présentés sous forme d'itinéraires prêts à être parcourus. Les différentes curiosités complètent l'ouvrage. Les informations pratiques permettent de planifier un séjour réussi tandis que les cartes, précises et détaillées, aideront à vous retrouver dans chaque ville et région.