Mais qui est donc Trufrock ? Dandy insomniaque, amateur de Chuck Berry et de J. -S. Bach et membre du mystérieux Kit Kat Club, il nous entraîne dans un pays extraordinaire, de l'autre côté du miroir. Dans le monde selon Trufrock, on rencontre une voiture qui parle, un pianiste aux doigts coupés, François Villon, Pelléas et Mélisande, un psychiatre fou et bien d'autres créatures. Voyageur immobile, Trufrock est l'incarnation d'un homme - et d'une époque - chez qui la littérature ne saurait survivre que sous le masque du grotesque.