Les blessures des morts

Un chirurgien fuit un scandale dans la ville et accepte un emploi dans une clinique d'un village rural. Il achète des antibiotiques de sa poche, écrase des cafards et s'irrite lors des interventions de l'agent corrompu qui supervise son travail. Mais son regard sur la vie change un soir où apparait un enseignant, sa femme enceinte et leur jeune fils. Tués lors d'un violent vol, ils disent au chirurgien qu'on leur offre une seconde chance de vivre si celui-ci peut panser leurs blessures avant le lever du soleil. Commence alors une nuit de travail, au cours de laquelle le chirurgien réalise que son avenir est plus étroitement lié à celui de la famille décédée qu'il n'aurait pu l'imaginer. Vikram Paralkar aborde la pratique de la médecine à une époque où le droit aux soins de santé est fréquemment remis en cause.