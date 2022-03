Management VUCA. Volatilité, incertitude, complexité, ambiguïté : manager dans le nouveau normal

Bienvenue dans un monde dans lequel tout est possible, en particulier l'imprévisible ! Un monde dans lequel taux de chômage et pénurie de compétences vont de pair, où il est possible d'être à la fois salarié et chef d'entreprise grâce à Ebay ou Airbnb et d'être heureux dans son emploi tout en restant ouvert à de nouvelles opportunités sur LinkedIn. Pour comprendre ce "nouveau normal" , une grille de lecture s'est imposée : VUCA, pour volatilité, incertitude, complexité et ambiguïté. Tout cela fait aujourd'hui partie de notre quotidien. Pourtant, les pratiques managériales en oeuvre dans les entreprises sont loin de répondre aux nouvelles contraintes des managers : créer un collectif tout en tenant compte des individualités, faire plus avec moins, engager les collaborateurs tout en leur laissant l'autonomie de travailler à distance... Managers, cet ouvrage vous invite à (re)découvrir les concepts VUCA et à en tirer les leçons pour transformer concrètement votre management et l'adapter à ce nouveau monde !