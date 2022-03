Mets du bonheur dans ton business. Méthode en 3 étapes pour passer d'un business épuisant à un business épanouissant

Dans votre quotidien, il y a des événements qui peuvent tout changer. Du jour au lendemain, ils vous donnent l'envie de déplacer des montagnes... et de passer à l'action ! Le tout est de repérer ces instants-moteurs pour passer à l'action et les transformer en résultats ! Tout est une question de déclics... Basé sur la méthode innovante du Business Model Emotionnel et ses 3 étapes, ce livre vous permettra de développer des stratégies business qui vont contribuer de manière significative à votre vie, la vie de vos proches et celles de vos clients ! Ce livre vous propose une introspection guidée, à réaliser seul(e) ou à plusieurs. Pas à pas, vous pourrez aligner les deux piliers importants de votre vie : L'INDIVIDU (vous-même) et L'ENTREPRISE. Embarquez pour l'aventure de votre vie, redécouvrez qui vous êtes et passez d'un business épuisant à un business épanouissant !